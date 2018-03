Flash – Francia, prende ostaggi in un supermercato: «Sono dell’Isis»

di

Un uomo armato ha fatto irruzione in un supermercato di Trèbes, vicino Carcassonne, in Francia e ha preso alcune persone in ostaggio. La procura ha annunciato che l’uomo ha detto di agire per conto dello Stato Islamico. Pochi minuti prima una guardia era rimasta ferita da colpi di arma da fuoco.

L’agente della Crs, Compagnie Républicaine de Sécurité, era stato colpito mentre faceva jogging con tre colleghi. Stavano per rientrare verso Carcassonne, quando i colpi sono stati esplosi a partire da un’auto. L’auto, secondo BfmTv, ha proseguito la sua strada e il conducente è entrato armato nel supermercato Super U alle 11.15.

Secondo quanto riportato da fonti della polizia francese, gli ostaggi dell’assalitore che si è rinchiuso nel supermercato sarebbero una decina. A dare la notizia è stato L’Express, secondo cui l’uomo, che ha detto di agire per conto dell’Is, avrebbe un coltello, un’arma da fuoco e una granata. Ma non è chiaro se si tratti di armi vere.