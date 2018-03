Firenze, attentato antifascista a Fratelli d’Italia. Torselli: atto infame

di

”L’infame gesto compiuto la notte scorsa a danno della sede che ospita il Coordinamento Regionale di Fratelli d’Italia, oltre alla sede di Casaggì Firenze, in via Frusa a Firenze, va forse letto come una sorta di biglietto da visita in vista del corteo organizzato dalla sinistra fiorentina per sabato prossimo?” Lo afferma Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Firenze e coordinatore regionale del partito in Toscana. ”Nel giorno in cui Firenze si ferma per rendere omaggio a Idy Diene – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia – proprio nel nome dell’integrazione e del rispetto reciproco, gesti come quello di cui siamo stati vittime stanotte dimostrano invece come Firenze, purtroppo, sia ancora molto lontana dall’essere una città veramente democratica, civile e rispettosa del pensiero altrui”. ”Al sindaco Nardella ed al governatore Rossi – aggiunge Torselli – chiediamo ufficialmente di aprire un’attenta riflessione su quanto stia accadendo negli ultimi tempi a Firenze e in Toscana (non dimentichiamoci dell’infame aggressione subita in piena campagna elettorale da Giorgia Meloni a Livorno): gesti come quello di stanotte, secondo loro, non sono la diretta conseguenza del clima da caccia alle streghe seminato per tutta la campagna elettorale, in nome del più anacronistico e datato antifascismo?”. ”A nome del Coordinamento Regionale di Fratelli d’Italia – conclude Torselli – esprimo inoltre tutta la solidarietà e la vicinanza a quei cittadini che si sono ritrovati questa mattina le auto e le abitazioni vandalizzate dalla idiozia di questi quattro figli di papà che, tra uno spinello e l’altro, hanno scelto di combattere in questo modo imbecille la noia provocata dalle loro insoddisfacenti vite. Purtroppo, non essendo mai stati abituati, né a lavorare, né a conquistarsi qualcosa nella vita attraverso il sacrificio, non riescono neppure a concepire il mero valore materiale delle cose altrui”.