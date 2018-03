Fabrizio Frizzi è morto. Il dolore per un vero signore dello spettacolo

di

Non ce l’ha fatta Fabrizio Frizzi. L’amatissimo conduttore televisivo si è spento a Roma nella notte, all’ospedale Sant’Andrea, in seguito a un’emorragia cerebrale. Aveva 60 anni, compiuti lo scorso 5 febbraio. A dare l’annuncio è la famiglia: «Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato», hanno scritto la moglie Carlotta, il fratello Fabio e i familiari.

Lacrime per Fabrizio Frizzi

Sorriso, eleganza, gentilezza, educazione. Fabrizio Frizzi ha sempre colpito tutti. Un vero signore. Il mondo dello spettacolo è in lutto, i fan inondano i social di messaggi esprimendo un forte dolore, molte le persone in lacrime. Il dramma è iniziato il 23 ottobre scorso, quando Fabrizio Frizzi fu colto da un malore, una ischemia, durante la registrazione di una puntata del programma L’Eredità. Venne immediatamente ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma e fu dimesso alcuni giorni dopo. Il conduttore tornò in tv a dicembre, sempre alla guida del programma di RaiUno. «L’Eredità è una gioia, fa bene anche al fisico – scherzò con Vincenzo Mollica annunciando il suo ritorno sugli schermi -. L’adrenalina sento che mi aiuta a stare meglio». Lo scorso 5 febbraio ha compiuto 60 anni. Parlando della malattia recentemente ha detto: «Non è ancora finita. Se guarirò, racconterò tutto nei dettagli, perché diventerò testimone della ricerca. Ora è la ricerca che mi sta aiutando».

I post degli amici più cari

«Voglio ricordarti col sorriso che avevi sempre anche se oggi, sono morto un po’ anche io», scrive Max Giusti. Manila Nazzaro è sconvolta: «No.. Fabrizio.. no.. questo non dovevi farcelo… sei uno dei ricordi più belli della mia vita. Sei l’uomo migliore che abbia mai conosciuto in questo mondo di squali. Sei e rimarrai una rarità nel cielo. Troppo dolore oggi. Ciao». Commossa Paola Saluzzi: «Amico mio. Amico vero e grande. Fabrizio, prima di tutto; prima di essere Fabrizio Frizzi. Grazie di tante risate insieme, della tua forza, di tante pensieri condivisi. Grazie di tutti ciò che eri. Grazie Fabrizio caro, per sempre».

La Rai: «Se ne va un pezzo di noi»

«Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano». Così la Rai commenta la notizia della morte di Fabrizio Frizzi. «Non scompare solo un grande artista e uomo di spettacolo, con Fabrizio, se ne va un caro amico, una persona che ci ha insegnato l’amore per il lavoro e per l’essere squadra, sempre attento e rispettoso verso il pubblico. Se ne va l’uomo dei sorrisi e degli abbracci per tutti. L’interprete straordinario del coraggio e della voglia di vivere. È impossibile in questo momento esprimere tutto quello che la scomparsa di Fabrizio suscita in ognuno di noi. Così la Rai tutta, con la presidente Monica Maggioni e il direttore generale Mario Orfeo, può solo stringersi attorno a Carlotta e alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore».