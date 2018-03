Fabio Rampelli confermato capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera

di

Nel valzer delle Camere, da destra arriva la norizia che Fabio Rampelli è stato confermato capogruppo di Fdi alla Camera dall’assemblea dei deputati del partito guidato da Giorgia Meloni. Rampelli aveva già svolto questo ruolo nella passata legislatura. Stefano Bertacco è stato invece eletto al Senato.

Le loro nomine sono arrivate subito dopo la votazione per i capigruppo di Forza Italia. Anna Maria Bernini è la nuova presidente dei senatori di Forza Italia, Mariastella Gelmini è stata eletta all’unanimità capogruppo di Forza Italia alla Camera. Per la Lega, eletti Gianmarco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, mentre Graziano Delrio è stato eletto capogruppo Pd alla Camera per acclamazione dell’assemblea del gruppo e Andrea Marcucci sarà il capogruppo Pd al Senato. Loredana De Petris è stata eletta presidente del gruppo Misto in Senato, Federico Fornaro (Leu) della Camera.