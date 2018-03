“Essere e vestire”. È in edicola il primo libro sulla sartoria italiana

di

Si intitola Essere e vestire / Being & Dressing ed è il primo libro sulla sartoria italiana (Swan Group editore), la stessa che pubblica anche il mensile Arbiter, giornale di piaceri e virtù maschili.

Un libro che per molti aspetti, come spiega Franz Botré, editore e direttore responsabile di Arbiter, rappresenta una novità nel panorama editoriale «È un’illusione continuare a parlare ai giovani di icone d’eleganza come Lord Brummell, Oscar Wilde, Gianni Agnelli, Cary Grant…», spiega Botrè. «Questi personaggi, indiscutibili arbitri elegantiarum del passato, non esistono più. Non esiste più quella società così come non esiste più quel mondo. Ecco perché in questo libro non li troverete. Ho voluto dar voce invece a persone comuni, quelle che possiamo incontrare al bar, sul treno o al ristorante. Tanti uomini che fanno del buon gusto e della loro cultura uno stile di vita. Nessun libro al mondo sull’argomento può godere di un archivio di immagini come questo, prezioso come il vissuto e il bagaglio culturale che racconta, riscoprendo i valori del passato nella contemporaneità».

L’eleganza maschile raccontata da Maresca

In 238 pagine, 280 fotografie e oltre 100mila battute di testo, il volume bilingue (in italiano e inglese) racconta l’esperienza e la cultura del su misura con i migliori sarti italiani provati e raccontati da Arbiter. Nella prima parte del libro, la colta penna di Giancarlo Maresca, uno dei più grandi esperti italiani di eleganza maschile, ne approfondisce i pilastri:

– le stoffe: come abbinarle a seconda dei registri formale, informale, sportivo e cerimonia; – le fogge: come utilizzare monopetto e doppiopetto, vere e proprie categorie all’interno di

cui generazioni di uomini hanno sperimentato innumerevoli modelli e variazioni;

– le giacche: dal blazer alla field jacket, dallo smoking al frac, come il capospalla si declina

nei codici di stile e colore a seconda dell’occasione;

– gli stili: tradizione e orgoglio dello stile inglese, scioltezza e vanità di quello napoletano,

senza dimenticare la scuola internazionale;

– e ancora: l’abito, i pantaloni, il paltò, il rapporto sarto/cliente, i consigli, i dettagli (baveri, maniche, fodere, asole, bottoni…), la manutenzione.

Viaggio nelle migliori sartorie italiane

Il concetto di eleganza è spiegato anche da alcuni articoli tratti dagli Arbiter degli anni ’30, ancora attuali come allora. Nella seconda parte del libro si racconta invece il viaggio compiuto negli ultimi due anni nelle migliori sartorie di tutta Italia. Sartorie visitate, provate e fotografate in esclusiva da Arbiter: da A. Caraceni a Sciamat, da M. Cilento 1780 Napoli a Luigi Gallo, da Rubinacci a Pino Peluso, fino al su misura di Stefano Ricci.

Il libro, al prezzo di 29,90 euro, può essere ordinato anche sul sito www.primaedicola.it e ritirato presso la propria edicola di fiducia. www.arbiter.it