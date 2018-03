Edizione 2018 della Milano-Sanremo, trionfa Vincenzi Nibali

di

Vincenzo Nibali trionfa nella 109esima edizione della Milano-Sanremo. Il 33enne siciliano è scattato sul Poggio a circa 7 km dal traguardo e ha sfruttato le sue abilità in discesa per consolidare il vantaggio sul gruppo, che ha tagliato il traguardo alle sue spalle per una manciata di metri. Nibali aggiunge così la vittoria nella classicissima di primavera a un palmares che già conta due vittorie al Giro d’Italia, una al Tour de France e una alla Vuelta di Spagna.