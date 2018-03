Economia, ripartire da von Hayek per capire le cause della crisi del 2006

di

La Fondazione Einaudi, di cui mi onoro di far parte, e l’Università Pegaso hanno organizzato per il prossimo 10 aprile presso la sede romana dell’università, un convengo dedicato alla figura dell’economista e sociologo austriaco Friedrich August von Hayek. Nato a Vienna l’8 maggio 1899 e morto nel 1992 è stato uno dei massimi esponenti della scuola austriaca. Nel 1974 è stato insignito, insieme a Gunnar Myrdal, del Premio Nobel per l’economia «per il lavoro sulla teoria monetaria, sulle fluttuazioni economiche e per le analisi sull’interdipendenza dei fenomeni economici». L’analisi oggi del maggior contributo dell’economista austriaco, ovvero, della teoria del ciclo monetaria, conferma il tributo del suo lavoro al superamento della teoria classica.

Vediamo in dettaglio di cosa si tratta. In estrema sintesi, il sistema classico si basa su tre pilastri. Il primo è la legge di Say, che assicura che, proprio in quanto è l’offerta a creare la propria domanda, esista un mercato sempre sufficiente per una nuova produzione. Il secondo è la scarsità dei fattori della produzione e la naturale propensione degli investimenti ad espandersi. Il terzo pilastro è costituito dal sistema dei prezzi, in particolare, dei salari e del tasso d’interesse. A quest’ultimo, in particolare, spetta il compito di mettere in equilibro risparmi ed investimenti, mentre alla stabilità della bilancia commerciale ci pensa il tasso di cambio (o i prezzi interni, in caso di cambi fissi); corollario naturale, in questo modello di mercati in equilibrio, è il bilancio dello Stato in pareggio, ovvero che la spesa pubblica sia coperta interamente dal reddito pubblico. Bene, Friedrich August von Hayek imputa ai banchieri d’infrangere caparbiamente la fondamentale legge di Say e, pertanto, ammette che possono crearsi momenti di sottoproduzione e di sovraproduzione.

In effetti, le banche, quando sono compiacenti e generose, fanno scendere il tasso d’interesse e stimolano gli imprenditori ad investire; l’aumentato volume di beni e servizi offerti aumenta il reddito monetario dei consumatori che acquisteranno tali beni. Ciò alimenta una spinta inflattiva determinata dalla contesa dei mezzi di produzione che è vinta a favore dei mezzi di produzione. Ma è evidente che i banchieri non possono percorrere all’infinito la strada che porta all’inflazione. Infatti, parte dei crediti concessi dai banchieri devono sempre essere coperti da riserve di banconote o monete, che devono essere lasciati a disposizione per le improvvise richieste dei clienti. Dunque, l’esaurirsi delle riserve “disponibili” blocca l’espansione e determina la chiusura dei rubinetti del credito. I progetti intrapresi dagli imprenditori si trovano adesso ad essere privi del contante necessario. Il sistema passa rapidamente dal boom alla depressione. È possibile a questo punto che i consumatori comincino ad accumulare lo scarso reddito che ricevono e, così facendo, riducono ancora di più la scarsa quantità di moneta nel sistema. Insomma, banchieri ed accumulatori sono con il loro comportamento responsabili delle crisi.

L’importanza del contributo dato dell’economista austriaco, però, non deve far sottacere l’ingenuità del sistema costruito. In effetti, non è sinceramente realistico attribuire così tanto potere alle banche ed ai banchieri, che possono senz’altro aiutare l’imprenditore a coprire le sue esigenze finanziarie, oppure, al contrario, rifiutare i mezzi finanziari per attuare l’impresa. E la storia si è incaricata di dimostrarlo. Nella depressione del ’29, infatti, non si verificò il caso di fabbriche rimaste incomplete per mancanza di finanziamenti, ma furono molti i casi di fabbriche che si dovettero fermare per mancanza di vendite.

Tuttavia, la recente crisi del 2006 ha certamente riportato alla ribalta il pensiero dell’economista. E ciò conseguentemente all’accresciuto peso della componente finanziaria del sistema economico. La facilità dell’accesso al credito, infatti, sostenuta da una politica economica basata sulla spinta allo sviluppo dei mutui ipotecari in grado di produrre occupazione nel settore edilizio e nel settore servizi, aveva notevolmente accresciuto la domanda di immobili e, quindi, fatto salire vertiginosamente i prezzi. Il livello dei prezzi immobiliari è così diventato artificiosamente e spaventosamente alto generando una “bolla finanziaria” che ha fatto innalzare i tassi di interesse bancari, a causa della continua domanda di moneta da parte degli operatori, determinando un incremento insostenibile delle rate a tasso variabile dei mutui e dei prestiti al consumo. Il default dei mutui subprime ha costretto le banche emittenti a riversare sul mercato le case pignorate determinando così l’effetto inverso a quello iniziale, ovvero una drastica riduzione dei prezzi degli immobili. Il mercato edilizio e quelli ad esso collegati si sono così paralizzati e sono iniziati i licenziamenti. Le banche, non riuscendo a rientrare dei loro crediti, non riescono a restituire i depositi ed a finanziare gli investimenti e quindi la crescita economica. La crisi, così, da crisi finanziaria diventa reale. Si riducono i consumi effettuati dalle famiglie, gli investimenti effettuati dalle imprese, la spesa pubblica e le esportazioni nette, provocando la conseguente e drastica diminuzione della domanda aggregata e quindi della produzione con effetti negativi nel mercato del lavoro che si sostanziano, con la forza di un vortice continuo e micidiale, in licenziamento nei settori collegati.

Tale interpretazione, sostenuta oggi da molti valenti economisti, non ci convince tuttavia pienamente. In effetti, già prima del 2006 non mancavano gli indicatori economici che evidenziavano la scarsità della domanda globale nel mondo occidentale, conseguenza in primo luogo una politica di bassi redditi ai lavoratori e di una riduzione della spesa pubblica globale, non compensata da investimenti produttivi. In tal senso, è il nostro punto di vista, è ancora la carenza di domanda globale, sostenuta a nostro modo di vedere artificiosamente alta dai banchieri a innescare la miccia della crisi. In tal modo i banchieri collaborerebbero alla crisi, che trova la sua causa, invece, nella componente reale dell’economia. Tuttavia, il dibattito teorico sulle reali cause della crisi del 2006 è ancora aperto e con esso quello della scelta delle politiche economiche più confacenti ad assicurare la crescita e lo sviluppo delle Nazioni.