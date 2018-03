“E questo cos’è?”. Il pilota Usa avvista un “Ufo” e resta sconvolto (video)

“E questo cos’è?”, si chiede il pilota del caccia Usa, che ridacchia nervosamente, più sconvolto e turbato che divertito. Sta forse assistendo al volo di un Ufo? Spunta un nuovo video realizzato da militari Usa – e reso pubblico in questi giorni – in cui si vede quello che sembra un Ufo, Unidentified Flying Object in volo accanto a un caccia americano. L’oggetto volante non identificato sarebbe stato intercettato nel 2015 da un McDonnell Douglas F/A-18E Super Hornet. Il filmato è stato diffuso dall’organizzazione “To The Stars Academy of Arts and Science”, specializzata in scienza e tecnologia: si tratta del terzo video registrato a bordo di un caccia della Marina degli Stati Uniti, diffuso dopo il via libera di alcune organizzazioni governative in base al ‘Freedom of Information Act’.