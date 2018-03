È nato Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni. E sul web impazza il toto-post

di

Il rapper Fedez e Chiara Ferragni la fashion blogger, sono genitori: è nato stanotte, a Los Angeles, il piccolo Leone Lucia. E dal momento che la loro vita è costantemente postata in rete: ogni significativo attimo della loro giornata rigorosamente postato sui social e immortalato sul web per la loro gratificazione economica, il loro cliccatissimo ritorno d’immagine, e infine, ma solo infine, per la goia– e la soddisfazione voyeuristica – dei numerosi amici e followers della coppia, tutti, ma proprio tutti, alla notizia immediatamente diffusasi della nascita del loro atteso primogenito, si aspettavano l’ufficializzazione istantanea, in contemporanea social, del lieto evento. E invece…

Dopo mesi di gestazione cinguettata in diretta, di ecografie su Instagram e aggiornamenti medici postati su Facebook, a mattinata inoltrata in Italia – e fuso permettendo – ci si aspettava una qualche vaga testimonianza mediatica dell’avvenuto parto di tracce virtuali del baby Leone Lucia, primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, e invece online non appare ancora alcuna traccia, a parte ovviamente l’annuncio dell’avvenuta nascita. Quello che è dato sapere da fonti statunitensi ben informate, è che i due, ieri sera (lunedì 19 marzo ndr), si sono recati al Cedars-Sinai di Los Angeles, l’ospedale dove era già previsto che il piccolo Leone nascesse. E la nascita è avvenuta dopo poche ore. Sia la mamma che il bambino stanno bene, trapela da fonti ospedaliere, ma per ora i due genitori, di solito attivissimi sui social, non hanno ancora “postato” nulla. Certo, chi li conosce bene assicura che nelle prossime ore di sicuro i neo-genitori, a cui da veri influencer il web riconosce paternità e maternità di mode e generi musicali, non rinunceranno ad annunciare ai loro milioni di “seguaci” il lieto evento. Ma al momento tutto tace…