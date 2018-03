“È Gino Paoli?” La micidiale gaffe di Beatrice Lorenzin (video)

di

«E quello? È Gino Paoli, giusto?». La trasferta di Beatrice Lorenzin, in visita a Modena per ringraziare gli elettori che l’hanno votata, non poteva concludersi nel modo peggiore. Il ministro della Salute, vedendo una foto di Enzo Ferrari, che nel Modenese è un riferimento umano e imprenditoriale irripetibile, non l’ha riconosciuta. Anziché tacere, la Lorenzin ha preferito buttarsi a indovinare. Il male è stato peggiore del rimedio. Ha ipotizzato ad alta voce che la persona in foto fosse Gino Paoli. Perché mai una foto del cantautore ligure sarebbe dovuta stare nel Municipio di Modena questo non si sa. Resta il fatto che la Lorenzin è stata subissata di critiche e di ironie non solo dagli elettori del collegio modenese, ma anche da tutti i fan della Ferrari. Scambiare il Drake per l’autore del Cielo in una stanza è una gaffe irrimediabile, per la quale non c’è vaccino che tenga.