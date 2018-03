Drammatico incidente, spettacolare salvataggio: auto giù dal ponte, vola in acqua (VIDEO)

di

Drammatico incidente e spettacolare salvataggio: accade tutto di notte, nell’Anconetano, esattamente su un ponte di Monta San Vito che un uomo, la volante della sua monovolume, sta attraversando quando è da poco passata la mezzanotte. L’auto preveniva dalla strada provinciale 20, e per cause ancora da chiarire, è finita incredibilmente fuori strada, inabissandosi nell’acqua del torrente sottostante.

Drammatico incidente, auto vola dal ponte e finisce nel torrente

E allora, secondo il sito di Cronache di Ancona, che tra gli altri ha dato spazio alla notizia, la monovolume sarebbe volata giù dal ponte in seguito al disperato tentativo dell’automobilista al volante di evitare di schiantarsi contro il muro del ponte, sbandando, finendo fuori strada e «terminando la sua corsa» nell’acqua. Il conducente è uscito dall’abitacolo incredibilmente illeso, soccorso oltre che dai vigili del fuoco di Jesi , anche dagli uomini della squadra di Falconara, intervenuto sul luogo dell’incidente con il supporto dell’autogru di Ancona, indispensabile per sollevare e recuperare l’auto incidentata finita in acqua..