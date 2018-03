Crollo di una palazzina nel Milanese. Si scava senza sosta tra le macerie

di

Sotto la palazzina crollata a Rescaldina in via Brianza nell’hinterland di Milano ci sarebbero almeno altre due persone vive. I vigili stanno lavorando per estrarle. Dalle macerie della palazzina, crollata a causa di un’esplosione intorno alle 7,30 di stamattina, sono già state estratte dieci persone, tra cui alcuni bambini uno dei quali, rimasto ustionato, è stato portato in ospedale assieme al padre e al fratellino. Al momento pare non ci siano morti. In tutto nella palazzina crollata vivevano una ventina di persone.