Cosa pensa Mattarella? Per ora nessun leader avrà l’incarico esplorativo

Mentre è cominciato il conto alla rovescia per le consultazioni al Quirinale, che avranno inizio il 4 aprile, il quirinalista del Corriere della sera Marzio Breda anticipa quello che avrebbe in mente il capo dello Stato. La sua intenzione è quella di lasciar decantare una situazione complicata per fare in modo che le forze politiche si chiariscano le idee, dialoghino tra loro, giungano a comporre magari una maggioranza attorno a un nome certo. Per questo ci vorranno settimane, almeno due mesi. Dunque dal primo giro di consultazioni non uscirà un mandato esplorativo per questo o quell’altro leader di partito.