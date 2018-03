Casini e Napolitano uniti nella lotta: saranno nello stesso gruppo in Senato

di

Pierferdinando Casini e Giorgio Napolitano (l’ex democristiano l’ex comunista) uniti nella lotta. Saranno infatti insieme, in Senato, nel Gruppo delle Autonomie, insieme con valdostani, altoatesino. Un’altra vecchia gloria delle Prima Repubblica, Emma Bonino. sarà invece nel nel Gruppo misto, insieme ai 3 di Liberi e Uguali, ai grillini espulsi e ai senatori a vita Mario Monti e Liliana Segre.

Il gruppo più numeroso è quello del Movimento Cinque Stelle con 110 eletti, il cui capogruppo è già stato scelto (Danilo Toninelli). A seguire c’è Forza Italia che ha superato la Lega grazie all’integrazione dei 4 eletti con la “Quarta gamba”, cioè Noi con l’Italia: Antonio De Poli, Paola Binetti, Antonio Saccone e Gaetano Quagliariello. Così i berlusconiani da 57 sono passati a 61. Qui per l’incarico di capogruppo se la vedranno Paolo Romani, appena sacrificato nell’elezione a presidente dell’assemblea e con le quote in ribasso, e soprattutto Anna Maria Bernini. Quagliariello potrebbe essere il vicecapogruppo. Il Gruppo di FdI sarà invece composto da 18 senatori.