Calcio, Massimiliano Allegri vince la sua quarta “Panchina d’oro”

E’ Massimiliano Allegri il vincitore della ‘Panchina d’oro’ per il campionato 2016-2017. Per l’allenatore della Juventus si tratta del quarto riconoscimento come miglior tecnico. La cerimonia di consegna è avvenuta questa mattina al centro tecnico di Coverciano. Allegri ha ricevuto 19 voti dai colleghi. Al secondo posto si è classificato il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini con 11 voti e al terzo l’allenatore del Napoli, Maurizio Sarri con 7 voti. “Sono onorato per questo premio e ringrazio innanzitutto i miei straordinari giocatori che da qualche anno mi danno grandi soddisfazioni. Ringrazio ovviamente la societa che mi mette a disposizione ogni anno calciatori di prim’ordine e lo staff che collabora con me ogni giorno”. Così il tecnico della Juventus ha ringraziato chi gli ha consentito questo poker di vittorie. Dopodiché però Allegri ha anche voluto ironizzare e sdrammatizzare un po’ la corsa al titolo di quest’anno. E con in mano la “Panchina d’Oro” per la stagione 2016-17, ha catturato la simpatia di tutti con una battuta: “Ringrazio poi i miei colleghi allenatori che mi hanno votato e faccio a tutti un grosso in bocca al lupo per il finale di stagione; a Sarri un po’ meno…”, ha detto sorridendo Allegri. Che adesso, coi suoi ragazzi, si prepara ad affrontare in rapida successione Milan (sabato) e Real Madrid (martedì).