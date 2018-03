Bus in fiamme nel centro di Genova: panico ma nessun ferito (video)

di



Tanta paura ma nessun ferito a Genova dove un autobus della linea urbana ha preso fuoco questo pomeriggio in via Assarotti, nelle immediate alture del centro città. È successo intorno alle 14. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco della centrale di Genova Est e il 118 in via precauzionale. La colonna di fumo nero generata dal rogo era visibile a distanza di alcune centinaia di metri. Domate le fiamme è ancora da chiarire la dinamica dell’incendio nel quale non si sono registrati feriti. In corso gli accertamenti.