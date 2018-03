Becchi furioso contro Cecchi Paone a Piazzapulita: “Vai a fare in c…” (video)

di

A Piazzapulita si parlava di vaccini e come spesso capita, il dibattito si è scaldato un po’ troppo. Presente in studio il filosofo Paolo Becchi, scettico sul decreto Lorenzin, e Alessandro Cecchi Paone, non immune da sfuriate epiche in tv: fra i due le cose sono degenerate velocemente quando Cecchi Paone ha tentato di interrompere il lungo discorso di Becchi. I due si parlano uno sopra l’altro e il filosofo tuona: “E lasciami finire”. “Parla da tre ore, non ne possiamo più. Anche perché dice cose insopportabili”, replica Cecchi Paone. Altra bagarre, questa volta sedata dal conduttore. Il povero Formigli da un po’ di tempo non ha pace con le risse nel suo studio, dopo quella furiosa di Sgarbi. Le due posizioni continuano a essere contrapposte, fino a quando si vede Becchi raccogliere le sue cose dalla scrivania. Cosa fa? Piuttosto è cpsa dice a lsciare di sasso. “Vai a fare in c… ciao“, esclama prima di lasciare lo studio, tra l’imbarazzo di Formigli.