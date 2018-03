Auto senza guidatore: il video dell’impatto con la donna rimasta uccisa

di

Ecco le immagini dall’auto Uber senza guidatore al momento dell’impatto contro una donna che attraversava la strada spingendo una bicicletta a Tempe, in Arizona. A diffonderle la polizia dell’Arizona. Seduta al posto del guidatore c’era una donna che avrebbe dovuto controllare il funzionamento dell’auto e entrare in azione in caso di problemi. La donna però, Rafaela Vasquez, come si vede nella clip, sembra distratta e si accorge solo all’ultimo minuto dell’impatto, quando ormai era troppo tardi per intervenire. La vittima si chiamava Elaine Herzberg, aveva 59 anni e era una senza dimora con diversi precedenti per droga. Dopo il tragico incidente Uber ha interrotto tutte le sue sperimentazioni di auto senza guidatore.