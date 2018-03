Alessandra Mussolini: «Al Duce chiederei se era veramente innamorato di Claretta»

di

“Sarei curiosa” e “avrei un sacco di domande da fargli”. È quanto dice Alessandra Mussolini, rispondendo alla giornalista Francesca Fagnani che, durante il programma Belve, in onda mercoledì su Nove, le ha chiesto: “Se dovesse tornare il duce, secondo lei, gli italiani come reagirebbero?”. Sottolineando che “è un discorso assurdo”, ha aggiunto: “Che ne so come reagirebbero gli italiani, bisognerebbe chiederlo a loro”. E poi: “So come reagirei io”. “Prima di tutto, con questa Claretta Petacci, dimmi bene qual è stato il rapporto – ha detto la Mussolini – se veramente eri innamorato o questa ti ha stalkerato”. E ancora vorrebbe sapere: “Com’era lui in famiglia, soprattutto con papà Romano”. Infine, anche “qualche domanda sulla guerra e sul rapporto con Hitler”.