Al Senato Napolitano torna presidente per un giorno. «Vi spiego io come fare…»

«Sento una grande assunzione di responsabilità», fa sapere Giorgio Napolitano, che ieri ha raccontato a Senato tv il suo stato d’animo in vista della prima seduta di questa mattina, quando sarà lui, come componente più anziano di Palazzo Madama, a presiedere le votazioni per individuare il successore di Pietro Grasso alla guida di Palazzo Madama. Napolitano, tutt’altro che disponibile ad andare in pensione, ha intenzione di fare un discorso che potrebbe andare oltre il semplice rito formale, fino a sfiorare le competenze esclusive del suo successore, Mattarella: «Il mio ruolo rappresenta una prova importante e difficile per molteplici ragioni, anche perché il voto del 4 marzo ha segnato un forte mutamento nelle scelte del corpo elettorale. Farò un breve indirizzo rivolto ai neo eletti senatori e cercherò di dare ragione dei cambiamenti dettati dal voto e indicare le possibili prospettive per la formazione di un governo..», aveva annunciato l’ex titolare del Quirinale, considerato dal centrodestra un presidente fazioso che ha trascinato il Paese, per anni, con governi non legittimati dal voto popolare.

In aula, è arrivato, puntuale, il predicozzo: «Il voto del 4 marzo ha rispecchiato un forte mutamento nel rapporto tra gli italiani e la politica quale si era venuta caratterizzando da non pochi anni a questa parte. Si è trattato di un voto che non solo ha travolto certezze e aspettative di forze politiche radicate da tempo nell’assetto istituzionale e di governo del Paese -ha aggiunto il presidente emerito-. Esso ha messo in questione tradizioni, visioni, sensibilità, che erano a lungo prevalse. Gli elettori hanno premiato straordinariamente le formazioni politiche che hanno espresso le posizioni di più radicale contestazione, di vera e propria rottura rispetto al passato”. Per Napolitano, “sono stati condannati in blocco – anche per i troppi esempi da essi dati di clientelismo e corruzione – i circoli dirigenti e i gruppi da tempo stancamente governanti in quelle Regioni” e “ha contato molto nelle scelte degli elettori il fatto che i cittadini abbiano sentito i partiti tradizionali lontani e chiusi rispetto alle sofferte vicende personali di tanti e a diffusi sentimenti di insicurezza e di allarme”. E prosegue: «Sulla scena politica nazionale il voto del 4 marzo ha determinato un netto spartiacque, a inequivocabile vantaggio dei movimenti e delle coalizioni che hanno compiuto un balzo in avanti clamoroso nel consenso degli elettori e che quindi di fatto sono oggi candidati a governare il Paese. In pari tempo, il partito che nella scorsa legislatura aveva guidato tre esecutivi ha subìto una drastica sconfitta ed è stato respinto all’opposizione».