Afrin invasa dai turchi, appello dei curdi: aiutateci, siamo disperati

“I rifugiati di Afrin sono disperati”. Lo ha detto alla Dpa Brossik al-Hassakeh, portavoce delle Unità di mobilitazione del popolo curdo (Ypg) ad Afrin, a proposito della situazione umanitaria nella città da ieri controllata dalle Forze armate turche e dagli alleati dell’Esercito libero siriano. Secondo le Nazioni Unite, la maggior parte della popolazione di Afrin è fuggita dal distretto, affermando che si stima che 100mila persone si trovino ancora nell’area su una popolazione di circa 323mila abitanti che vi hanno vissuto a novembre. “Decine di migliaia di persone stanno soffrendo ad Afrin: disperate e terrorizzate, migliaia di persone fuggono ogni giorno senza un posto dove stare, con poco cibo, acqua e cure mediche”, ha osservato il Comitato internazionale per la Croce Rossa su Twitter, che lavora con la locale Mezzaluna Rossa siriana per fornire coperte e pasti quotidiani. “Questa è solo una goccia nell’oceano di ciò di cui le famiglie hanno bisogno”, ha dichiarato. Hevi Mustafa, un esponente dell’autorità che governa la regione di Afrin, ha detto alla Dpa che le forze turche e i loro alleati “stanno minacciando i civili rimasti e li cacciano dalle loro case”. Mustapha ha quindi esortato le “organizzazioni internazionali a venire e ad aiutare gli sfollati di Afrin”. Tev-Dem, un gruppo di autorità curde siriane, ha affermato che “l’amministrazione civile e militare di Afrin ha deciso di fare garanzie ai civili in partenza e ha evacuato i residenti per proteggere le loro vite senza essere danneggiati”. In una nota hanno aggiunto che “non torneremo indietro a sostenere e sviluppare l’opzione di resistenza e lotta fino a quando Afrin non sarà liberata e la sicurezza verrà ripristinata”. E Ankara minaccia di fare peggio: l’operazione militare Ramoscello d’ulivo non si esaurirà con la presa di Afrin, ma proseguirà finché anche altre località della Siria settentrionale non saranno “ripulite dai terroristi”. Lo ha dichiarato ad Ankara il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, all’indomani della conquista di Afrin da parte dell’esercito turco e dei ribelli alleati dell’Esercito siriano libero (Esl). “La gente del posto ha iniziato a tornare nella regione. Il nostro obiettivo era quello di annientare il corridoio del terrore e lo abbiamo centrato in larga misura a parte piccole aree minori.