16 marzo 1978, ore 9: attacco al cuore dello Stato. Il rapimento di Aldo Moro

Roma, giovedì 16 marzo 1978, ore 9.00. Quarant’anni fa l’attacco al cuore dello Stato da parte delle Brigate Rosse, con il rapimento del presidente della Dc Aldo Moro in via Fani. Cinque gli uomini della scorta trucidati per rapire lo statista, poi “processato” nel carcere del popolo e infine ucciso il 9 maggio, dopo 55 giorni di prigionia.

La lunga stagione della Dc

Nato a Maglie, nella provincia leccese, il 23 settembre del 1916, Aldo Moro ottenne a soli 25 anni la libera docenza a Bari, insegnando Filosofia del diritto.



Fu tra i più importanti personaggi della Prima Repubblica. Venne eletto nella Costituente,…

