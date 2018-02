Yemen, Msf racconta: gli ospedali chiedono sangue e sacchi per cadaveri

di

A Taiz, in Yemen, la situazione è particolarmente critica dopo l’intensificarsi del conflitto tra gli houthi e la coalizione a guida saudita lungo tutta la linea del fronte intorno alla città. Alla fine di gennaio le èquipe di Msf hanno trattato più di 117 feriti di guerra in soli tre giorni e il numero continua a crescere. Da quando il conflitto si è intensificato, i pronto soccorso e le sale operatorie si sono riempiti di feriti e arrivano anche 70 pazienti in un solo giorno. Msf ha trattato persone con ferite da arma da fuoco, schegge di proiettile e mine. Lo staff dell’ospedale ha lavorato senza sosta negli ultimi giorni per cercare di stabilizzare i feriti. ”Sono appena arrivato a Taiz, in Yemen, dove supportiamo diversi ospedali su entrambi i lati del fronte, e quello che ho visto è stato estremamente scioccante. La situazione è drammatica e le scene di disperazione sono difficili da sopportare – racconta Arunn Jegan, capoprogetto di Msf a Taiz – Quando sono arrivato il 24 gennaio la violenza ha avuto un’escalation tutto intorno alla città e gli ultimi giorni sono stati straordinariamente pesanti. La cosa peggiore, è che questa è la vita quotidiana delle persone di qui”. Una madre di cinque figli ha raccontato alle èquipe di Msf che il più giovane, di 16 anni, è stato ferito da una scheggia di proiettile mentre giocava a calcio. La donna ha dovuto vendere i suoi gioielli per pagare il trasporto in ospedale, gli stessi gioielli che stava risparmiando per il futuro dei suoi figli, non per salvare la loro vita. Il ragazzo è riuscito ad arrivare all’ospedale e ora è in condizioni stabili. In Yemen ci sono stati combattimenti costanti da quando è scoppiato il conflitto tre anni fa e la situazione non sta migliorando. Le persone in città hanno paura di lasciare le loro case, ma lo staff di Msf fa di tutto per trattare i feriti e continua a prestare soccorso. Nel frattempo dagli ospedali arrivano richieste di donazioni di sangue e sacchi per cadaveri. “Sentiamo il rumore continuo degli spari e delle esplosioni provenire dal fronte, che è molto vicino alla nostra clinica. In un giorno qualunque della settimana scorsa, abbiamo sentito cinque esplosioni al minuto. Siamo preoccupati per l’aumento delle necessità mediche e per la sicurezza dello staff e della clinica – continua Arunn di Msf – La pressione, sia psicologica che fisica, è altissima. Hakim, un membro del nostro staff locale, ha detto ai suoi figli di rimanere in casa e di non uscire, e sua figlia gli ha chiesto quindi tu dove vai tutti i giorni?” Msf chiede continuamente a tutte le parti in conflitto di rispettare l’azione medica e garantire la sicurezza delle strutture sanitarie e l’accesso per tutte le persone che hanno bisogno di cure.