Toscana, Azione Studentesca vince alla grande nella roccaforte del Pd

Dopo le grandi vittorie nelle elezioni studentesche di Firenze, Prato e Pistoia, che hanno avuto risalto nazionale e portato la giovane destra alla ribalta, arriva un altro risultato storico per Azione Studentesca, il movimento degli studenti vicino a Fratelli d’Italia: Dario Baldassari – già Presidente della consulta provinciale di Pistoia e responsabile locale del movimento – è stato eletto rappresentante della consulta regionale toscana. Il programma di Azione Studentesca, fondato sulla volontà di far conoscere e questo organo e di metterlo a disposizione del mondo studentesco, ha raggiunto la maggioranza assoluta dell’assise. Si tratta di un risultato storico per la destra giovanile italiana, che mai aveva espresso una così alta carica all’interno della rappresentanza studentesca, sopratutto in una regione politicamente “ostile”. In un comunicato, l’organizzazione giovanile dice: “Il duro lavoro dei nostri militanti, finalmente, è stato ripagato. Siamo la sola realtà studentesca che ha saputo coniugare la militanza di strada con la capacità di radicamento nelle scuole, l’elaborazione culturale con l’ascolto delle problematiche dei territori, la ribellione giovanile con la proiezione politica negli organi istituzionali. La destra identitaria, da sola, è riuscita a fare nelle scuole quello che nessun partito politico ha mai fatto alle urne: ribaltare un esito già scritto per scrivere una nuova pagina di storia. Qualche anno fa ci contavamo sulle dita di una mano: oggi rappresentiamo più di 160.000 studenti toscani”.