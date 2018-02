Sgarbi insulta in diretta Formigli: «Sei uno str…» (video)

di

Solito siparietto di Vittorio Sgarbi in Tv. Il critico d’arte si trova a Piazza Pulita, condotta da Corrado Formigli. Si parla di baby gang dei modelli emulativi che passano per i media. Sgarbi accusa trasmissioni come Piazza Pulita di indugiare troppo su certo modelli sbagliati. Formigli non è d’accordo e grida «Ma che cacchio dici?». Sgarbi risponde senza tanti complimenti: «Sei uno str..». Il battibecco in questo video tratto dal sito del Corriere della Sera.

