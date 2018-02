Pamela, l’inchiesta si allarga: due nigeriani sotto interrogatorio

di

Era diretto in Svizzera il nigeriano di 27 anni bloccato dai Carabinieri questo pomeriggio alla Stazione Centrale di Milano. Il nigeriano, che sta per essere trasferito a Macerata, è attualmente sotto interrogatorio da parte Interrogatorio, ma in questo caso nella città marchigiana, anche per un altro nigeriano che si sospetta implicato nella morte della 18enne romana. I due nigeriani sarebbero stati individuati sulla base della seconda autopsia effettuata sui resti della povera ragazza.

L’inchiesta prosegue e si allarga. La Procura di Macerata ha però precisato che, al momento non sono stati emessi fermi. I Carabinieri di Macerata oggi hanno ascoltato diverse persone di nazionalità nigeriana nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura. Gli interrogatori sono in corso e si protrarranno per l’intera giornata. Il procuratore Giovanni Giorgio spiega in una nota: «Sono in corso e si protrarranno per l’intera giornata audizioni e chiarimenti di più soggetti di nazionalità nigeriana. Non sono stati effettuati fermi».