Mordi & Vai – Roma

Mordi & Vai

Via Beniamino Franklin, 12/e – 00153 Roma

Telefono: 339/1343344

Sito Internet: no

Tipologia: panineria

Prezzi: polpetta d’allesso 2€, panino con allesso di scottona 3,50€, panino vegetariano con carciofo e scaglie di pecorino 4,50€, vaschetta con pietanza 5€

Giorno di chiusura: Domenica

OFFERTA

Molti dei banchi, al mercato di Testaccio, si sono attrezzati per soddisfare nei modi più diversi le necessità di studenti, lavoratori e turisti durante la pausa del pranzo. Pioniere di questa moda, ed esempio che molti hanno seguito, è il box numero 15: un piccolo tempio della cucina romanesca che farcisce freschi panini con allesso di scottona, picchiapò, salsicce, broccoli, cicoria e affini. Sia al naturale che in più elaborati manicaretti, tutti in stile schiettamente capitolino. L’offerta ruota varia di giorno in giorno, così da non annoiare i clienti abituali. La freschezza del pane e delle preparazioni è assicurata dalla forte richiesta, ma il servizio è rapido e la fila si smaltisce in fretta. Recente novità: in alternativa al panino, le preparazioni sono ora disponibili in vaschette monodose. Noi abbiamo sperimentato un gradevole panino con tenera scottona in padella e friggitelli, dal piacevole aroma pepato. Saporito e di sostanza il panino con la lingua in salsa verde, un classico nella sua essenzialità; lievemente unta ma di soddisfazione la polpetta d’allesso della nonna, con carne macinata fine.

AMBIENTE

Uno stand piuttosto scarno con un paio di panche accanto, ma recandosi al centro del mercato si possono disporre di comodi tavoli con sedie… se non sono già presi.

SERVIZIO

Celere e cordiale, dai toni informali.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –