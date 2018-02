“Mai più fascismo”: povera Cgil, da sindacato a stampella dell’Anpi

di

Una volta la Cgil faceva paura. Oggi fa ridere. In pesante crisi di iscritti e rappresentatività, il sindacato guidato da Susanna Camusso cerca di mobiliare quello che rimane del “popolo rosso” sposando la causa dell’antifascismo ideologico dell’Anpi e facendole da supporter organizzativo. La Cgil ha infatti aderito all’appello dell’associazione partigiani “Mai più fascismi” e si mobilita domani e dopodomani in tutta la Sicilia con l’Anpi per raccogliere le firme in calce all’appello unitario. «È solo uno dei passi di un’azione sinergica- dice roboante il segretario generale della Cgil Sicilia, Michele Pagliaro– che intendiamo mettere in campo a difesa della democrazia, per costruire e rilanciare una coscienza antifascista e fare da argine a un’ideologia di destra che attraverso forze neofasciste e neonaziste cerca di insinuarsi tra le pieghe del disagio sociale».

Che c’entra tutto con la ragione sociale della Cgil? Il “compagno” Pagliaro e la “compagna” Camusso pensano davvero che l’antifascismo possa servire alle varie categorie di lavoratori per ottenere migliori contratti collettivi? Va bene che viviamo nel tempo di Marchionne e del turbocapitalismo, ma fuggire nell’antifascismo non è la scelta migliore per preservare lo spirito, ancorché stanco, del sindacalismo.