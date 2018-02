Madeleine – Roma

di

Madeleine

Via Monte Santo, 64 – 00195 Roma

Telefono: 06/3728537

Sito Internet: no

Tipologia: pasticceria / cocktail bar

Prezzo: madeleine 1,50€, tè 4,50€, cioccolato 5€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Giovane locale poliedrico tra i più raffinati del quartiere, deve il proprio nome al famoso dolcetto che ha ispirato Proust per la sua “Recherche” e copre dalla colazione (con ottimi lieviti di scuola francese) fino al cocktail dopocena (per i quali segnaliamo un mixologist estremamente capace dietro al bancone), in piena aderenza al nuovo trend che vuole che i locali siano aperti all-around-the-clock, cambiando veste e respiro a seconda del momento della giornata. La nostra visita si è concentrata sul momento della merenda, nel quale è possibile accomodarsi a uno dei comodi tavoli della sala intera o nel gradevole dehor, per poter godere dell’atmosfera piacevole del locale in tutto relax. Abbiamo accompagnato un buon tè verde al gelsomino della selezione francese Theodore, servito in una raffinata teiera di porcellana con tazzina in coordinato, con un valido choux caramello e vaniglia (quest’ultima poco distinguibile al palato), e con una gustosa madeleine calda al limone e zenzero molto profumata e fragrante.

AMBIENTE

L’atmosfera ha chiari richiami bohémien, con arredi interni ed esterni estremamente curati anche nei dettagli, dai tavoli di marmo bianco e nero al bel bancone, passando per le farfalle, leitmotiv decorativo del locale, che offre un dehor tra i più gradevoli della zona, grazie ad incantevoli tavolini e sedie in ferro battuto. Degna di nota la separazione della pasticceria dalla cucina, entrambe a vista.

SERVIZIO

Attento e cortese, risponde con puntualità, affabilità, e precisione.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –