Il padre delle ragazze abusate si lancia contro il medico pedofilo (video)

Dopo aver ascoltato le testimonianze di due delle sue figlie, entrambe ginnaste abusate dall’ex medico della Nazionale Usa Larry Nassar, Randall Margraves ha chiesto la parola. «Vorrei, come parte della sentenza, che mi vengano assicurati cinque minuti in una stanza chiusa con questo demonio» ha chiesto alla giudice il papà delle vittime (una terza figlia, non presente in aula, è stata anch’essa molestata da Nassar). Quando la donna ha risposto che non era possibile, l’uomo si è scagliato contro Nassar ed è stato immobilizzato dalle guardie prima che potesse raggiungerlo. È successo in un tribunale della Contea di Eaton, nel Michigan. La scena della tentata aggressione in questo video tratto da il sito de la Repubblica.

