Fincantieri ha firmato l’accordo con lo Stato francese per l’acquisto di Stx

Fincantieri ha firmato con lo Stato francese rappresentato dall’Agence des Participations de l’Etat (Ape), tramite la propria controllata Fincantieri Europe, l’accordo di compravendita per l’acquisizione del 50% del capitale di Stx France. La firma avviene a valle della risoluzione del share purchase agreement sottoscritto da Fincantieri e Stx Europe il 19 maggio scorso, a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione sul totale del capitale di Stx France da parte dello Stato francese in data 28 luglio, nonché della firma dell’accordo tra lo Stato francese ed Stx Europe.

L’acquisizione da parte di Fincantieri sarà soggetta alla chiusura della transazione tra lo Stato francese ed Stx Europe. Per Fincantieri, l’accordo prevede un prezzo di acquisto per la quota oggetto dell’operazione di 59,7 milioni di euro, pagabili tramite risorse finanziarie disponibili. Alla chiusura dell’operazione tra Fincantieri e Stx verrà firmato il contratto di prestito a Fincantieri dell’1% del capitale azionario di Stx France i cui termini sono già stati concordati, comunica l’azienda in una nota.