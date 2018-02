Alemanno: “Nel Lazio daremo pieno sostegno a Stefano Parisi”

di

«Il Movimento Nazionale per la Sovranità, nelle ultime riunione ufficiali degli organi del Movimento, ha scelto di appoggiare alle elezioni politiche la Lega per Salvini Premier, ottenendo l’inserimento di propri candidati nelle liste della Lega». Così in un post su Facebook Gianni Alemanno, segretario del Movimento Nazionale per la Sovranità. «Per questo motivo – aggiunge Alemanno – ritengo che non possano esserci atteggiamenti diversi nelle concomitanti elezioni regionali».

Alemanno: “La stima per Pirozzi resta immutata”

«In Lombardia i nostri candidati sono già inseriti nelle liste per Fontana Presidente, per il Lazio proporrò all’Assemblea dei quadri romani in programma per oggi di appoggiare la candidatura di Stefano Parisi. Ribadisco la mia piena stima a Sergio Pirozzi come sindaco di Amatrice e per l’impegno che fino ad ora ha profuso per la ricostruzione del suo comune devastato dal terremoto. Dopo l’annuncio della sua candidatura a Presidente della Regione Lazio abbiamo fino all’ultimo sperato in una composizione unitaria che coinvolgesse tutto il centrodestra».

Alemanno: “Parisi un manager di indubbie qualità”

«Oggi, dopo la presentazione delle liste – aggiunge – vediamo che tutti i partiti del centrodestra, e in particolare la Lega, hanno scelto di convergere su Stefano Parisi per le sue indubbie qualità di manager nel settore pubblico e privato. E quindi anche il Movimento Nazionale non può non schierarsi su questa candidatura, facendo di tutto per renderla vincente a fronte del totale immobilismo che ha caratterizzato la Presidenza Zingaretti”.