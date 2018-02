«Aiuto, il pitone si è incastrato nel bidet»: una donna chiama il 113

di

«Aiuto, il pitone si è incastrato nel bidet». Insolito episodio nella notte tra giovedì e venerdì, in un appartamento di via Malaga a Milano. A questa chiamata singolare di una donna di 39 anni hanno risposto carabinieri e vigili del fuoco che si sono prodigati per intervenire e per salvare il pitone reale incastrato nella tubatura del bagno. La donna ha preso la cornetta e avrebbe urlato per chiedere assistenza: «Aiuto, il pitone si è incastrato nel bidet». I militari sono così intervenuti assieme ai pompieri, alle 4 di notte, per estrarre il rettile che si era infilato nello scarico mentre la proprietaria lo lavava. L’animale non ha riportato ferite, inoltre dopo i controlli è stato verificato che era regolarmente registrato al Cites, ovvero l’accordo internazionale tra Stati che ha lo scopo di proteggere piante ed animali a rischio di estinzione. Gli agenti lo hanno recuperato dopo aver smontato il sanitario.