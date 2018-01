Weinstein preso a schiaffi: “Lo meriti per quello che hai fatto…” (video)

di

Preso a ceffoni da un avventore di un ristorante che lo ha riconosciuto e voleva vendicare le donne aggredite o stuprate. È successo ad Harvey Weinstein, il produttore cinematografico coinvolto nel più grande scandalo sessuale della storia di Hollywood. Il video dell’aggressione è stato pubblicato dal sito di gossip Tmz, solitamente ben informato su quanto accade nel mondo dello star system americano. L’aggressione si è verificata in un ristorante esclusivo di Scottsdale, in Arizona, dove Weinstein stava cenando in compagnia di un “coach” del centro di riabilitazione di cui da mesi è in cura. “Sei un pezzo di m…per quel che hai fatto a quelle donne”, ha detto un cliente che, evidentemente alticcio, ha affrontato il produttore schiaffeggiandolo con un paio di manrovesci. L’uomo è stato fermato dal personale di sala, ma nel frattempo un paio di colpi hanno centrato in pieno il viso di Weinstein, visibilmente scosso dall’accaduto.