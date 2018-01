Violenza sessuale aggravata, 80enne ai domiciliari a Viterbo

di

L’orrore nascosto per anni, tanti anni, dieci per la precisione. I reati di violenza sessuale stanno configurando una piaga sociale di gravi dimensioni. E non è una questione di età. Ora un caso a Viterbo mette sotto i riflettori un 80enne che da dieci anni ha agito senza essere scoperto. Ora finalmente deve scontare quattro anni di reclusione. I carabinieri della stazione di Corchiano (Viterbo) nelle prime ore del mattino hanno tratto in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari l’uomo, come spiegano i carabinieri in una nota, per reati di violenza sessuale aggravata commessa nell’ arco di dieci anni, esattamente tra il 1999 e il 2008.