Caserta, uccide la moglie e spara ai carabinieri dal balcone. Cinque feriti

Un uomo si è barricato in casa e ha esploso diversi colpi di fucile dal suo balcone a Bellona, in provincia di Caserta. L’uomo, Davide Mango di 47 anni, sostiene di aver ucciso la moglie il cui corpo sarebbe ancora all’interno dell’abitazione. I colpi esplosi dal balcone hanno ferito 5 persone, tra le quali il comandante dei Carabinieri della stazione di Vitulazio, luogotenente Crescenzo Iannarelli, che era intervenuto sul posto. Nessuno dei feriti versa in condizioni gravi.