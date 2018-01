Tizzy’s – Milano

di

Tizzy’s

Alzaia Naviglio Grande, 46 – 20144 Milano

02/58118227

Sito Internet: no

Tipologia: hamburgeria

Prezzi: hamburger con patatine 10/14€, dessert 2/7€, birre 5/6,5€

Giorno di chiusura: Lunedì a pranzo

OFFERTA

“N.Y Bar & Grill” recita l’insegna di Tizzy’s, nel cuore dei Navigli, e mette in chiaro le cose fin da subito: la proposta infatti è statunitense al 100%, dagli hamburger e sandwich alle insalate, dalle birre rigorosamente USA ai dessert (brownie, cheesecake e coke float tra gli altri), fino ai menù rigorosamente in inglese. Si può scegliere tra una dozzina di hamburger diversi (tutti serviti con patatine) che non si segnalano per particolare fantasia o ricchezza negli abbinamenti, ma puntano più sugli ingredienti classici. Noi abbiamo provato uno Steven Burger, con Gorgonzola, foglia di insalata e fetta di pomodoro: il pane era appena abbrustolito e morbido e si sposava bene con la carne saporita e cotta al punto giusto. Anche il Joey Burger, con cheddar e aggiunta di avocado, era apprezzabile, seppur gli altri ingredienti si sentivano appena. Ottima la birra alla spina della Brooklyn Brewery, mentre ci hanno deluso le patatine servite in un secchiello d’alluminio: caldissime e troppo secche, al punto da essere quasi immangiabili.

AMBIENTE

Il locale è accogliente e con il pavimento a rombi bianco e neri, travi a vista e, ovviamente, pieno di richiami agli USA, con tanto di foto di Obama al di sopra del bancone. D’estate c’è anche la possibilità di sedersi sui tavolini all’aperto.

SERVIZIO

Distaccato e sbrigativo, ma efficiente.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –