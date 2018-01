Tide pods challenge, masticare detersivo: l’ultima follia sui social (video)

di

Masticare una capsula di detersivo e postare il video dell”impresa sui social. È la nuova assurda sfida – denominata Tide Pods Challenge – che si sta diffondendo tra gli adolescenti in Usa e che preoccupa per i grossi rischi di salute che comporta. Sono già 37 i casi di intossicazione che hanno portato altrettanti teenager in ospedale. Lo scorso anno sono state 220 le segnalazioni di grave intossicazione legata all’ingestione del detersivo contenuto nelle capsule, il 25% delle quali associato al pericoloso gioco sul web. Ingerire il detersivo può avere conseguenze anche letali.

Tide pods challenge: già dieci morti

Negli Stati Uniti, infatti, negli ultimi anni ci sono stati ben 10 morti. Tra questi, due bambini. Per questa ragione le associazioni di consumatori si sono appellate alle aziende produttrici perché rendano il prodotto meno ‘attraente’ e ‘invitante’ per i più piccoli, con colori meno brillanti. Ingoiare il prodotto detergente induce vomito, difficoltà respiratorie, svenimenti. E i sintomi possono essere particolarmente gravi in caso di persone con malattie pregresse.