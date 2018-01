The Butcher Shop – Roma

di

The Butcher Shop

Via Nomentana, 647 – 00141 Roma

338/3655891

Sito Internet: www.thebutchershop.it

Tipologia: hamburgeria

Prezzi: hamburger 5/13€, patatine fritte 2,50€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Hamburger, non necessariamente gourmet ma abbondanti e sostanziosi, preparati con carne macinata al momento cotta quasi sempre nel modo giusto e altri ingredienti di qualità discreta, perfetti per placare la fame a qualsiasi ora, e ovviamente accompagnati dalle immancabili patate fritte, classiche o chips, sempre calde. Ecco cosa offre The Butcher Shop nei suoi tre punti vendita aperti tra Pietralata, Via Nomentana e Via Conca D’Oro (unica sede aperta a pranzo), continuando a seguire la semplice formula “componi il tuo panino”: dopo aver scelto la carne per l’hamburger, che può essere piccolo, medio o grande e che viene macinata al momento, si scelgono gli ingredienti e le salse per completare il panino secondo il proprio gusto. Per la nostra pausa, abbiamo provato un hamburger di manzo, piuttosto saporito e giustamente a cottura media nel classico pane morbido, con cheddar, bacon croccante, funghi champignon, pomodori secchi e salsa barbecue, nel complesso alquanto soddisfacente, e un hamburger di pollo e vitello al piatto con broccoletti, provola e guanciale, risultato troppo asciutto.

AMBIENTE

Lo spazio è ristretto, con pochi tavoli conviviali che non capita spesso vedere liberi, con la cucina (o meglio piastra) a vista e il banco frigo con la carne esposta attorno a cui si forma la lunga fila di persone in attesa, il tutto volto a creare un’atmosfera sicuramente informale, a tratti divertente ma molto caotica.

SERVIZIO

Sbrigativo per necessità, ma verace e simpatico.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –