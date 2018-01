Tastevere Kmzero – Roma

di

Tastevere Kmzero

Vicolo del Cinque, 30/a – 00153 Roma

06/95584404

Sito Internet: no

Tipologia: frutteria / formaggeria

Prezzi: in base al consumo, tagliere misto 9€, calice di vino 3€

Giorno di chiusura: Lunedì mattina

OFFERTA

Pur affacciandosi su una delle vie più turistiche di Trastevere questo piccolo locale rimane un’oasi di pace e di bontà senza lasciarsi intaccare dalle mode. L’offerta è legata essenzialmente alla stagionalità delle materie prime e alla disponibilità dell’azienda agricola biologica del reatino a cui è legata, quindi verdure e frutta, oltre a poter essere acquistate per una spesa di qualità, vengono utilizzate per le varie preparazioni a cui si uniscono ottimi prodotti di altre piccole aziende laziali, per un’offerta, come si evince bene dal nome, a chilometro zero. Qui si può anche cenare approfittando di alcuni piatti caldi o fare un gustoso aperitivo per il quale viene proposto il tagliere misto composto da alcuni ottimi salumi come l’avvolgente mortadella, il delicato prosciutto di montagna e il salamino di fegato, alcuni formaggi di pecora tra cui un semi stagionato e uno maturato in grotta accompagnati da ottime confetture, funghi sott’olio e dei crostini con salsa di carote, zenzero e limone, a cui abbiamo abbinato due calici di una buona cantina locale. In chiusura abbiamo gustato anche la torta della nonna, servita in barattolo, realizzata con una perfetta crema pasticciera.

AMBIENTE

Il locale, costituito da un unico ambiente, ricorda una cantina di campagna con mensole su cui sono esposti i vari prodotti, rustici tavoli in legno, cassette con la frutta e la verdura, per un ambiente lontano dalle mode ma piacevole ed accogliente.

SERVIZIO

Si nota l’amore per quello che viene fatto grazie alle dettagliate descrizioni e alla disponibilità nel raccontare quanto viene offerto.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –