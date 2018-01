Tassa sui sacchetti: rivolta sui social. C’è chi accusa Renzi e chi pesa un’arancia per volta…

Come rileva Il Giornale l’intento iniziale da cui prende le mosse l’emendamento è quello di rispettare la direttiva europea che impegna i paesi membri a consumare meno plastica. Ma perché allora i sacchetti non si possono riciclare una volta acquistati e perché non si possono portare da casa? Sorge il dubbio che qualcuno possa essere interessato a una mossa che più che guardare all’ambiente guarda ad altri interessi…

Il Giornale e altri siti – come Scenarieconomici.it – oltre al sospetto rilanciano un nome, quello di Catia Bastioli, amica di Matteo Renzi e manager paladina della chimica verde, che è anche amministratore delegato della Novamont, azienda che ha brevettato i sacchetti in plastica biodegradabile che usiamo appunto per pesare nei supermercati frutta e verdura.

Il Giornale fa anche due conti: “L’azienda che guida è l’unica italiana che produce il materiale per produrre i sacchetti bio e detiene l’80% di un mercato che, dopo la legge, fa gola: inizialmente i sacchetti saranno venduti in media a due centesimi l’uno. Le stime dicono che ne consumiamo ogni anno 20 miliardi. Potenzialmente dunque, è un business da 400 milioni di euro l’anno. Il 15 novembre scorso Renzi ha fatto tappa con il treno del Pd proprio alla Novamont”.

I social sono diventati, come spesso accade, il motore virtuale di una rabbia reale. Da lì parte l’invito, rilanciato da centinaia di utenti, di boicottare i supermercati e la tassa sul sacchetto per tornare a comprare frutta direttamente nei negozi di quartiere. C’è poi chi posta direttamente lo scontrino, dove sono registrati i centesimi pagati per il “sacchetto ortofrutta”. E ancora gli account vicini ai Cinquestelle rilanciano quanto denunciato dal Giornale e gridano al complotto renziano per favorire la manager della plastica green amica dell’ex premier del Pd.

Alcuni consigliano ai propri contatti un’altra forma di ribellione: pesare un frutto o un ortaggio alla volta, per bypassare la tassa sul sacchetto e boicottare così un’imposizione inspiegabile. Su Twitter si grida allo scandalo dei sacchetti e corre la ribellione a quella che viene ribattezzata “tassa Novamont”, azienda leader nel settore dei sacchetti di plastica bio.