Straniero aggredisce i poliziotti: una furia. Bloccato solo con lo spray al peperoncino

di

Una furia. Letteralmente una furia indomabile: così si è manifestato lo straniero che, è emerso in queste ore, ma l’episodio risale a qualche sera fa a Viterbo, si è scagliato contro i poliziotti intervenuti presso la stazione, dove era stato segnalato da alcune denunce arrivate in commissariato, che uno straniero stava danneggiando il portone di uno stabile.

Viterbo, straniero aggredisce i poliziotti: arrestato

E’ successo a Tarquinia (Viterbo) alcune sere fa, quando gli uomini della Polizia della Squadra Volante del Commissariato sono intervenuti e hanno sorpreso lo straniero mentre stava aggredendo una persona che abitava nell’immobile. Gli agenti, anche con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Stradale, sono riusciti ad allontanare la vittima dall’aggressore, che in forte stato di agitazione e in evidente stato di ebbrezza, si è poi scagliato contro i poliziotti i quali, dopo vari tentativi e avendo incassato la violenza delle reazioni dell’aggressore straniero, sono dovuti ricorrere all’utilizzo dello spray urticante tra gli strumenti in dotazione nel loro equipaggiamento di difesa. Il personale sanitario del 118 ha accompagnato l’extracomunitario all’ospedale di Tarquinia per gli accertamenti del caso. Lo straniero, di 21 anni, che verrà denunciato per lesioni personali e danneggiamento, con provvedimento del Questore di Viterbo sarà sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Tarquinia.