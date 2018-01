di

Uno ragazzo di 31 anni è morto mentre sciava sul Fraiteve, a Sestriere (Torino). Come si legge su valsusaoggi.it, si è schiantato contro un paravento e poi è finito giù nella scarpata, facendo un volo di circa 200 metri. E’ possibile che il 31enne abbia sbagliato la curva mentre scendeva. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino piemontese, ma per lo sciatore non c’è stato nulla da fare. Il giovane era originario della Sicilia.