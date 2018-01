Sarà Oprah Winfrey, paladina del neofemminismo Usa, a sfidare Donald Trump?

di

Oprah Winfrey sta seriamente considerando di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti e di correre per le elezioni del 2020. Lo affermano almeno due persone molto vicine alla star della tv americana secondo quanto riporta la Cnn. Intanto l’hashtag “Oprah for President” infiamma la rete dopo il discorso della regina dei talk show ai Golden Globes. “E’ in corsa”, hanno commentato molti utenti di Twitter mentre Oprah era ancora sul palcoscenico. Tra i fan dell’#OprahforPresident la comica Sarah Silverman che ha sognato su Twitter un ticket Oprah/Michelle. La Winfrey nel suo discorso ai Golden Globe ha citato tra gli applausi i diritti degli oppressi, mescolando con maestria dolore delle star umiliate da personaggi come Harvey Weinstein e la condizione delle braccianti afroamericane, preda per generazioni delle voglie dei bianchi.



Un paragone ardito perché certo la condizione delle star di Hollywood e quella delle…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi