Salvini risponde a Berlusconi: «Se gli italiani decidono Lega, li scelgo io i ministri»

«Se gli italiani sceglieranno Lega a quel punto, sarò premier io e scelgo io la squadra migliore possibile, compreso il ministro dell’Interno». Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante la registrazione di Porta a Porta , rispondendo alle parole di Berlusconi che oggi ha detto di vedere bene Salvini ministro dell’Interno. «Nel simbolo c’è “Salvini premier”, siamo pronti per avere squadra all’altezza, ne riparliamo il 5 marzo», aggiunge il leader della Lega. L’ambizione? «È di fare premier per almeno 10 anni». Salvini pare anche di natalità e politiche per la famiglia . «Tutto il mio supporto e quello della Lega al patto per natalità di Forum Famiglie. Non sono opinioni ma cifre, emergenziali. Un Paese che non fa figli non ha futuro! Il sostegno a natalità e famiglie sarà priorità assoluta del governo Salvini»