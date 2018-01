Salvini: «La Boldrini vuole querelarmi? Pensi a chiedere scusa agli italiani»

di

«La signora Boldrini, invece di chiedere scusa agli italiani per il suo nulla, pensa di querelarmi. Sono preoccupatissimo. Che dite, ha capito che è arrivata a fine carriera???». Questa la replica via Twitter del leader della Lega Matteo Salvini, dopo che questa mattina, la presidente della Camera, Laura Boldrini, nel corso di Radio Capital, ha dichiarato ancora una volta guerra a Salvini, non escludendo un’azione legale nei confronti del segretario del Carroccio. «La paura, la sopraffazione sono la sua cifra – ha sibilato la Boldrini nella sua intemerata contro Salvini – e lui è un simpatico signore che ha paragonato la terza carica dello Stato ad una bambola gonfiabile: non escludo di denunciarlo». Non è andata ancora giù alla Bordini quella frase e, anziché pensare al futuro del suo nuovo partito, LeU, se si alleerà o meno con il Pd, prima, durante o dopo il voto – ennesimo psicodramma a sinistra – lei medita vendetta propio contro Salvini. Lo aveva annuncato del resto già ad Otto e mezzo dalla Gruber: le parole di Laura Boldrini sulla prossima sfida elettorale ricalcano quelle dette oggi: «Quel simpatico signore, Matteo Salvini, che mi ha paragonato a una bambola gonfiabile ora mi vuole sfidare stia tranquillo che la sfida c’è sempre. Io non so ancora dove mi candiderò ma stia tranquillo che sfiderò sempre le sue idee basate sul razzismo e sulla paura». Un chiodo fisso.