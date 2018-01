Rom occupava abusivamente una casa popolare, non pagava e girava in Porsche

di

Occupava abusivamente una casa popolare, non aveva mai pagato il canone né le spese condominiali arrivando a cumulare un debito della bellezza di 70.000 euro. Chi sarà mai? Facile. Un rom appartenente a una famiglia molto nota a Latina e dintorni. Cosa meno scontata da prevedere è che il “poveretto” in compenso aveva in uso una Porsche. E’ la paradossale circostanza accertata dalla Polizia di Stato di Latina, al termine di un’operazione che ha portato a liberare definitivamente i 10 alloggi di edilizia popolare occupati abusivamente da noti pregiudicati locali, molti dei quali appartenenti a una nota famiglia Rom.

Case occupate da rom, noti pregiudicati

Leggiamo sul Messaggero che all’inizio dello scorso anno la Digos avviò una specifica attività d’indagine che portò al sequestro dei 10 alloggi nella disponibilità di noti pregiudicati ed altri di persone che non avevano alcun requisito per godere di un immobile di edilizia popolare alla faccia di chi ne aveva bisogno e possedeva i requisiti. Uno scandalo. Nei giorni scorsi anche gli ultimi tre immobili sono tornati nella disponibilità dell’Ater che potrà ora metterli a disposizione del Comune affinché possano essere assegnati agli aventi diritto in graduatoria. “Si tratta, in particolare, di un alloggio sito in zona Campo Boario occupato da un noto esponente del clan Di Silvio, di un alloggio del quartiere Nicolosi nella disponibilità di un’esponente della famiglia Travali ed infine di un’abitazione popolare ubicata nel quartiere Europa in cui, all’avente diritto nel frattempo deceduto, era da anni illegittimamente subentrato un suo familiare che non pagava ma andava in giro con la Porsche. Tristi storie di ordinari abusi e degrado.