“Ricca, ma senza classe”. La moglie di Bonolis dal suo jet privato replica al Corriere (video)

di

L’arma dell’ironia per mettere fine a critiche e polemiche. Sonia Bruganelli, moglie del conduttore tv, Paolo Bonolis, è stata accusata dal giornalista del Corriere della Sera Aldo Grasso, di ostentare in modo “volgare” la sua ricchezza. Colpa della signora Bonolis?Aver postato una foto della figlia a bordo di un jet privato. Il critico televisivo ha messo nel mirino gli atteggiamenti extralusso della signora. Una serie di strali che non sono sfuggiti alla Bruganelli che ha risposto postabdo su Instagram un video registrato sempre all’interno del jet preso a noleggio, e commentando: «Chiedo umilmente scusa se mi sono permessa di prendere come tutti quelli che vanno con la famiglia e possono permetterselo un aereo privato, adesso solo eliche». La signora Bonolis si è rivolta infine al critico televisivo Aldo Grasso: «Se il signor Grasso può fare un altro articolo scrivendo che me ne sono ravveduta altrimenti ce ne faremo una ragione». Sarcasmo a iosa, insomma, come quello riservato a una signora che su Instagram si chiedeva: “Siete sempre in viaggio, ma i suoi figli non vanno a scuola?”. La replica al veleno della signora Bonolis non si è fatta attendere: “No, firmano con la X”.