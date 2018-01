Pizza Italia – Roma

di

Pizza Italia

Corso d’Italia, 103 – 00198 Roma

06/44249771

Sito Internet: no

Tipologia: pizzeria al taglio

Prezzi: margherita 14 €/kg , supplì 1€

Giorno di chiusura: Domenica

OFFERTA

In una zona ricchissima di locali per la pausa pranzo, questo indirizzo si distingue dalla massa per l’attenzione alla lievitazione e agli ingredienti, sempre di stagione e di qualità superiore alla media. La pizza, fragrante e sfornata in continuazione, è del tipo “romano”, bassa e croccante. Abbiamo apprezzato, oltre ad una margherita ben equilibrata da una salsa di pomodoro leggermente acida, una pizza ripiena di broccoli e salsiccia appena un po’ asciutta e la classica Gorgonzola e patate, con il formaggio ben in evidenza e le patate tagliate a rondelle piacevolmente croccanti. Discreto il supplì tradizionale, di cui sono disponibili anche varianti più originali, mentre per bere bisogna accontentarsi delle più comuni bibite commerciali, disponibili self service nel frigo accanto all’ingresso. Ci è piaciuta anche la pizza bianca ripiena di Nutella, con la quale si può concludere uno spuntino certamente soddisfacente.

AMBIENTE

Lo spazio interno è piuttosto piccolo e senza fronzoli, dominato dal grande bancone delle pizze. Per il consumo in loco sono disponibili alcune mensole e qualche tavolino rotondo alto senza sgabelli, che quando il tempo lo consente permette agli avventori di spostarsi anche all’aperto.

SERVIZIO

Veloce e efficiente, in grado di smaltire l’affluenza della pausa pranzo senza perdere il sorriso e verificando la soddisfazione di tutti i clienti.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –