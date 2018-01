Molestie sessuali, il viceministro Nencini rivela: “Anch’io tra le vittime”

di

Sulle molestie sessuali, la rivelazione stavolta riguarda un esponente del governo Gentiloni, il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Riccardo Nencini. «Le faccio una confidenza – ha detto Nencini in un’intervista al canale youtube Klauscondicio – da ragazzino, quando giocavo a calcio, avrò avuto tra i 10 e i 12 anni, ho subito una molestia, ma mi ricordo cosi vagamente. L’ambiente era quello del calcio, però ne ho un ricordo molto vago che ogni tanto risale ma non si chiarisce. Si trattava probabilmente di una persona che gravitava attorno alla squadra, uso il condizionale perché sto parlando di una cosa accaduta più di 40 anni fa, direi decisamente più di 40 anni fa, è un’ombra – ha concluso il segretario nazionale del Partito socialista italiano – che ogni tanto arriva ma non saprei definirl».